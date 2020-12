O prédio que sedia uma das mais antigas e tradicionais faculdades de Curitiba será leiloado nesta segunda-feira (14). O imóvel com mais de 10 mil metros quadrados, que vai a 2º leilão público no início desta semana, com lance inicial de R$ 31,4 milhões, é o endereço, desde 1967, da Fundação de Estudos Sociais do Paraná (Fesp-PR), localizado no Centro de Curitiba, com acesso pelas ruas Rua General Carneiro e Dr. Faivre.

Os lances para a aquisição estão abertos e podem ser feitos pela internet, no site do leiloeiro Kronberg Leilões. No primeiro leilão, realizado no último dia 7, não houve interessados em oferecer o valor mínimo de mais de R$ 40,8 milhões pela estrutura construída e pelo terreno, que tem área total de 5,3 mil metros quadrados.

No edital da 22ª Vara Civel do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, consta que a instituição de ensino privado possui dívida no valor de R$ 15,6 milhões. Após a venda do prédio, ainda de acordo com o edital, a Fesp-PR terá até o 31 de julho de 2021 para desocupar o espaço. No entanto, no documento, site ou nas redes sociais da faculdade não há informações sobre uma possível mudança de endereço ou sobre o futuro da instituição. Mas, é possível acessar um link com informações para a realização da rematrícula para 2021.

A faculdade

A Fesp-PR foi fundada em 1937 pelo educador, professor e jurista Oscar Joseph de Plácido e Silva, que junto com um grupo de professores, criou a Faculdade de Ciências Econômicas do Paraná, instituição que lançou o primeiro curso superior de Economia do estado e se transformou na segunda mais antiga instituição de ensino superior do Paraná, de acordo com informações disponibilizadas no site da faculdade.

Em 1967, a Faculdade de Ciências Econômicas foi transformada em Fundação de Estudos Sociais do Paraná, fundação de ensino superior sem fins lucrativos, sediada na Rua General Carneiro nº 216, em um prédio com dez salas de aulas. E em 1969, foi inaugurada a sede própria da faculdade, no mesmo endereço. Em 2002, um novo prédio, com 36 salas de aula foi aberto, também no mesmo local.

Atualmente a instituição oferece cursos de graduação em Direito, Psicologia, Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comércio Exterior e Sistemas de Informação e também, de pós-graduação em Ciências Criminais, Gestão Tributária, Perícia Judicial, Controladoria e Finanças, e Gestão Estratégica de Negócios.