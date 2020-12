O Paraná teve 21 cursos superiores avaliados com a nota máxima do Conceito Preliminar de Cursos (CPC) 2019, cujos resultados foram divulgados nesta quarta-feira (9) pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A avaliação faz parte do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (Sinaes) e, no ano passado, abrangeu 623 cursos de 29 áreas no Paraná.

O CPC considera quesitos como a qualidade da formação dos professores, o Conceito do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), o desenvolvimento dos estudantes que estão concluindo os cursos e a percepção dos alunos sobre o processo de formação oferecido. A partir desses indicadores, chega-se a um conceito que varia de 1 (nota mínima) a 5 (máxima).

Quatro instituições paranaenses alcançaram o conceito máximo em três de seus cursos: Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro), em Guarapuava, Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) e Centro Universitário de Maringá (Unicesumar). Confira a relação completa ao final do texto.

Assim como nas demais avaliações do MEC, cada área é avaliada a cada três anos. Em 2019, fizeram a prova os alunos que concluíam o bacharelado em engenharia; arquitetura e urbanismo; ciências agrárias; ciências da saúde e áreas afins, além daqueles de cursos superiores de tecnologia das áreas de ambiente e saúde; produção alimentícia; recursos naturais; militar e segurança.

Cursos do Paraná que obtiveram conceito 5

Medicina Veterinária

Universidade Estadual de Londrina (UEL)

Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro)

Medicina

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG)

Agronomia

Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro)

Farmácia

Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR)



Arquitetura e Urbanismo

Faculdade de Engenharia e Inovação Técnico Profissional (Feitep) – Maringá

Fonoaudiologia

Centro Universitário de Maringá (Unicesumar)

Fisioterapia

Centro Universitário de Maringá (Unicesumar)

Educação Física (Bacharelado)

Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro)

Centro Universitário Internacional (Uninter)

Engenharia Civil

Universidade Estadual de Maringá (UEM)

Universidade Federal do Paraná (UFPR) – Campus Pontal do Paraná

Centro Universitário Curitiba (Unicuritiba)

Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila)

Engenharia Elétrica

Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR)

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) – Campus Ponta Grossa

Engenharia Mecânica

Universidade Pitágoras Unopar – Londrina

Engenharia de Alimentos

Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR)

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) – Campus Francisco Beltrão

Engenharia Química

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) – Campus Londrina

Tecnologia em Segurança do Trabalho

Centro Universitário de Maringá (Unicesumar)