A notícia de que o preço da gasolina sofreria reajuste de 25,8% mal saiu na Tribuna que alguns postos de Curitiba já estavam reajustando o preço. Na manhã desta quarta-feira (16) alguns postos da cidade já estavam com o preço novo.

+Leia mais! Rota do caos em Curitiba: trecho exige dose extra de paciência dos motoristas

Para te ajudar a economizar na hora de completar o tanque, fizemos um levantamento com o sistema do Menor Preço, que indica os locais mais em conta. Vamos conferir?

Segundo a Petrobrás o reajuste reduz a defasagem em relação ao mercado internacional e também o risco de faltar combustível no Brasil.

Caso você não consiga visualizar o quadro abaixo, acesse por este link.

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!