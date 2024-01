Precisando de emprego? Supermercado de Curitiba tem vagas sobrando

Para quem busca iniciar o ano com um novo emprego, o Condor Super Center realiza um mutirão para contratar 200 colaboradores, na próxima quarta-feira, dia 10 de janeiro, das 9h às 16h, na matriz da rede, anexa à loja do Pinheirinho (Winston Churchill, 2.170), em Curitiba.

As oportunidades são para atuar nas áreas de auxiliares de logística, encarregados, conferentes, cozinheiros e fiscais de loja. Os selecionados terão contratação imediata e irão atuar na Central de Distribuição da rede, localizada no bairro do Umbará.

Para participar da seleção, o candidato deve ter acima de 18 anos e disponibilidade de horário.

Documentos necessários para participar da seleção:

Carteira de trabalho (pode ser digital);

Comprovante de residência;

Documentos pessoais (RG e CPF);

Experiência será um diferencial.

