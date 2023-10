Pratos da culinária alemã a partir de R$ 10 em Curitiba; veja onde

O Mercado Municipal Capão Raso, em Curitiba, promove a partir desta quinta-feira (19) o festival gastronômico Oktoberfest, com uma variedade de pratos e lanches da culinária alemã que variam de R$ 10 a R$ 35. O evento também vai oferecer chope submarino e vinhos alemães com 35% de desconto. O festival vai até 28 de outubro.

Entre as opções estão pratos tradicionais alemães, como bratkartoffeln (batatas com cebola roxa, cominho, bacon, pimenta e páprica); spätzle (massa artesanal servida com molho de nata defumada, cupim assado e cogumelos paris); bockwurst (salsichas bock e bratwurst temperadas com cebola roxa, queijo muçarela, mostarda escura e cebolinha verde e servida com chucrute e batata frita); além de opções doces como strudel de maçã, pretzel com sorvete e donauwelle (bolo com creme de baunilha, chocolate meio amargo e cereja, receita que homenageia o Rio Danúbio, o segundo mais longo da Europa, que nasce na Floresta Negra, na Alemanha).

O festival também traz opções adaptadas com inspiração alemã, como tapioca de linguiça blumenau e queijo meia cura, crepe de strudel de maçã, yakissoba com molho quatro queijos e linguiça blumenau, pastel de linguiça de pernil e até um sushi “alemão” (uramaki com camarão empanado e cream cheese coberto com crocante de farinha panko e bacon).

Confira o cardápio completo.

Mercado Municipal Capão Raso tem 100 lojas

O Mercado Municipal Capão Raso tem 100 lojas, com diversas opções de alimentação, frutas, verduras e um Armazém da Família, além do comércio com lojas de brinquedos, roupas, acessórios de celular, lojas de bebidas, correio e cafeteria.

O local permite a integração com o Terminal Capão Raso, que fica ao lado, por meio do cartão-transporte da Urbs. O passageiro que sai do terminal pode acessar o mercado pela cabine de integração, fazer compras e retornar ao terminal sem que seja necessário pagar uma nova tarifa, dentro de um período de duas horas.

Serviço: Festival Gastronômico Oktoberfest do Mercado Municipal Capão Raso

Data: 19/10 a 28/10

Endereço: Rua Otto Cabel, 51, Novo Mundo

Funcionamento de segunda a sábado

• Espaço Sabores: 9h às 19h

• Lojas: 9h às 21h

• Praça de Gastronomia: 9h às 21h

