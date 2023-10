A exposição “Histórias de quem faz a diferença – Retratos que inspiram o Brasil”, promovida pelo Sistema Coca-Cola Brasil, estreia nesta terça-feira (17) no Shopping Curitiba. A mostra é gratuita e aberta ao público, apresenta trajetórias de brasileiros que ajudam a transformar a sociedade diariamente.

O material tem a participação do fotógrafo Eduardo Colesi, com mais de 20 anos de experiência retratando o cotidiano de diferentes povos e culturas. Para o artista, contar histórias e registrar o conhecimento é algo único. “Tenho certeza de que todos os visitantes sairão da exposição com um olhar mais leve e cheio esperança, vendo tudo o que o amor e a dedicação são capazes de realizar”, disse Colesi.

A exposição audiovisual retrata desde o pequeno agricultor, que contribui para a transição sustentável de sua comunidade, à resiliência de quem luta pelo combate à fome, os pequenos empreendedores que diminuem as desigualdades em sua comunidade, até a jornada dos catadores de resíduos.

“É com uma imensa alegria que compartilhamos com o público um pouco da vida e do trabalho destas pessoas tão inspiradoras para nós. O Sistema Coca-Cola Brasil tem orgulho em construir pontes e ser parceiro de pessoas extraordinárias, retratadas nesta mostra. Todos que fazem parte da exposição estão conosco em nossas iniciativas de economia circular, preservação e acesso à água, empoderamento socioeconômico, além de programas que visam rastreabilidade da nossa cadeia agrícola e combate à fome”, reforçou Silmara Olivio, líder de Assuntos Públicos, Comunicação e Sustentabilidade para Brasil e Cone Sul na Coca-Cola América Latina.

Ana Maria Cantadori, empreendedora em Maringá (PR). Foto: Divulgação/Eduardo Colesi

Um exemplo destas histórias é a da Ana Maria Cantadori, empreendedora dona de um comércio especializado em crepes franceses em Maringá (PR). Ela participou do Empreenda como uma Mulher, programa fruto de parceria da Coca-Cola Brasil, Coca-Cola FEMSA e SEBRAE, que oferece cursos gratuitos de capacitação a microempreendedoras sobre temas como planejamento, marketing, vendas, entre outros.

Além de Curitiba, a exposição itinerante, que iniciou por Brasília e já passou por Fortaleza e São Paulo, ainda será exibida no Rio de Janeiro até o final do ano.

Serviço

Exposição: Histórias de quem faz a diferença – Retratos que inspiram o Brasil

Local: Shopping Curitiba – Piso L4 – ao lado do Kids Park

Data: 17 a 23 de outubro

Horário: Segunda a sábado, das 12h às 21h. No domingo, das 13h às 20h

Entrada: Gratuita

