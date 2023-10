Ingredientes que rendem um prato feito como o dos melhores restaurantes, com feijão, arroz e bisteca estão em promoção em Curitiba, na Semana da Economia dos Armazéns da Família de Curitiba e Região Metropolitana, que começa nesta terça-feira (3) e vai até sábado (7).

LEIA MAIS – Rede paranaense inaugura supermercado gigante na Grande Curitiba

As ofertas são do pacote de arroz parboilizado de 5 kg da marca Urbano por R$ 16,49, do pacote de arroz parboilizado integral de 1 kg da marca Sabor Sul por R$ 2,95 e do pacote de feijão preto de 1 kg da Caldeirão, por R$ 3,49. Também tem a bisteca suína congelada de 1 kg da Frimesa, a R$ 12,85. E segue valendo por mais uma semana a promoção da sardinha Costa Sul de 800 gramas, por R$ 9,85.

VIU ESSA? Curitiba em alerta severo de temporal: Simepar prevê grande acumulado de chuva

A Semana da Economia é coordenada pela Secretaria Municipal da Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN).

Foto: Pedro Ribas/SMCS

35 unidades em Curitiba

O programa Armazém da Família reúne, atualmente, 35 unidades em Curitiba que oferecem gêneros alimentícios e itens de higiene e limpeza mais baratos que no varejo. Veja aqui quem pode comprar no Armazém da Família e faça seu cadastro.

São mais de 360 mil famílias com renda até cinco salários mínimos da capital cadastradas no programa da Prefeitura, beneficiando um milhão de curitibanos, além de 163 entidades sociais e filantrópicas que podem fazer compras nas unidades.

Na RMC, são 14 municípios conveniados, com 82,5 mil famílias cadastradas, beneficiando cerca de 280 mil pessoas.

O atendimento nos 35 Armazéns da Família de Curitiba é feito de 3ª a 6ª feira, das 9h às 18h; e no sábado, das 9h às 14h.

Você já viu essas??

Investimento Mega-hotel e resort será construído em mini cidade do PR Nova sede Obra gigante vai triplicar tradicional confeitaria de Curitiba Ô saudade! Coração Melão, 1250, Moustache; Qual destas baladas antigas de Curitiba você já foi?