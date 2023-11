“Praga” em Curitiba, borrachudo será tema de debate na Câmara

Ele é pequeno, mas sua picada pode causar reações alérgicas e estragar passeios e a prática de esportes ao livre. É o borrachudo, que estará em pauta na Câmara Municipal de Curitiba (CMC), na sessão plenária da próxima quarta-feira (8).

Por proposição do vereador Bruno Pessuti (Pode), a Tribuna Livre, espaço democrático de debates do Legislativo, recebe a doutora em Ciências Farmacêuticas Fernanda Gaensly para falar sobre o controle do mosquito.

“Muitas são as queixas da nossa comunidade sobre a infestação dos mosquitos, em especial o borrachudo. Como se trata de um inseto de hábitos diurnos, ele ataca as pessoas principalmente em parques e praças, inviabilizando ou dificultando o lazer e a prática de atividades esportivas”, justifica Pessuti.

A convidada para a fala na Tribuna Livre é doutora em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e coordenadora de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos da Formédica Farmácia de Manipulação.

“Para evitar a picada dos mosquitos diversas medidas paliativas são aplicadas, desde instalação de telas, repelentes e inseticidas comprados nos supermercados […] etc. Vale lembrar que o mau uso e a administração [de repelentes e inseticidas] de forma errada pode gerar intoxicação e alergias”, acrescenta o requerimento da Tribuna Livre.

Em março, a Câmara aprovou uma sugestão para que Prefeitura de Curitiba combata o borrachudo com o uso de larvicidas – ação que foi realizada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA). A proposta partiu dos vereadores Bruno Pessuti e Sidnei Toaldo (Patriota).

