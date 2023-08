A Unidade de Saúde (US) Camargo, localizada na Rua Pedro Violani, no bairro Cajuru, em Curitiba, fecha e passa por reforma a partir desta terça-feira (29). De acordo com o cronograma, as obras na unidade devem durar três meses.

Neste período, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), os usuários da US Camargo poderão procurar as unidades Trindade I e Uberaba (Rua Capitão Leônidas Marques, 1.392 – Uberaba) para os atendimentos médicos.

Já o atendimento odontológico será direcionado para a Unidade Trindade I (Rua Roraima, 1.790, Vila Oficinas – Cajuru) e Trindade II (Rua Sebastião Marcos Luiz, 1.197 – Cajuru).

Investimento

“Posto de saúde” Camargo, no bairro Cajuru. Foto: Hully Paiva/SMCS

O investimento na reforma será de R$ 413.439,87, sendo R$ R$ 263.439,87 financiados pelo Tesouro Municipal e R$ 150 mil provenientes da Secretaria de Estado da Saúde. As obras serão coordenadas pela Secretaria da Saúde e fiscalizadas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop).

“Contamos com a colaboração e paciência da população, porque serão alguns meses de obras. Mas estamos trabalhando para melhor atender os nossos usuários”, afirma a secretária municipal da Saúde de Curitiba, Beatriz Battistella.

De acordo com o secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Araújo Rodrigues, a reforma traz melhores condições para o equipamento de saúde. “As estruturas serão revistas e renovadas com o objetivo de dar boa funcionalidade à unidade de saúde e aos seus profissionais, além de trazer mais qualidade de vida para a população assistida”, diz Rodrigues.

Melhorias previstas

A Unidade de Saúde Camargo passará por uma reforma geral, com substituição de forros e pisos; readequação das instalações elétricas e hidrossanitárias; revisão em telhados, calhas, rufos e condutores; readequação de layout nas salas e consultórios; adequação da recepção e sala de espera; alteração de layout para a readequação de fluxo de trabalho; execução de cobertura externa entre os blocos da unidade; construção de banheiro adaptado para pessoas com deficiência; readequação de áreas de materiais esterilizados; melhoria da acessibilidade para pessoas com deficiência; e pintura.

Clínica odontológica

As obras contemplam ainda a reforma da clínica de odontologia da unidade, que faz parte da readequação de todas as 107 clínicas de odontologia do município, com um investimento global de R$ 8,7 milhões – 81 já foram entregues nos novos padrões.

A readequação das clínicas odontológicas contempla um modelo individualizado dos pontos de atendimentos (cadeiras), separando-as por biombos, ofertando mais privacidade aos usuários, além de trazer mais segurança e menos risco de contaminação.

Para a clínica odontológica da US Camargo está prevista a troca do piso; instalação de ar condicionado; individualização das três cadeiras em três pontos distintos e separados por biombos; individualização dos pontos com readequação das instalações hidráulicas e de ar comprimido; instalação de pias individuais para cada um dos três pontos de atendimento; reorganização das instalações elétricas, com reposicionamento de tomadas e luminárias; pintura interna.

Postos também em reforma

Curitiba tem seis unidades de saúde sendo reformadas atualmente. Além da US Camargo (distrito sanitário do Cajuru), estão em reforma a US Ouvidor Pardinho (Matriz), Estrela (Portão), Augusta (CIC), Bacacheri (Boa Vista) e Salvador Allende (Bairro Novo).

Das seis unidades, uma delas, a Ouvidor Pardinho, permanece em funcionamento, mesmo com as obras no local. As outras cinco precisaram ser temporariamente fechadas para a realização das obras. De acordo com a secretária, porém, esse fechamento temporário não significa desassistência. “Os usuários não ficam sem atendimento. Eles são direcionados para unidades próximas vizinhas”, explica a secretária.

Redirecionamento

US Camargo

Neste período, o atendimento odontológico deste equipamento será direcionado para a unidade Trindade I (Rua Roraima, 1790 – Vila Oficinas) e Trindade II (Rua Sebastião Marcos Luiz, 1197 – Cajuru). Para demais atendimentos de saúde, os usuários da US Camargo poderão procurar as unidades Trindade I e Uberaba (Rua Capitão Leônidas Marques, 1392 – Uberaba).

US Salvador Allende

Neste período, o atendimento odontológico deste equipamento será direcionado para a unidade Coqueiros (Rua Coronel Victor Agner Kendrick, 80 – Sítio Cercado). A vacinação acontecerá na unidade de saúde São João Del Rey (Rua Realeza, 259 – Sítio Cercado). Para demais atendimentos de saúde, os usuários da US Salvador Allende poderão procurar as unidades Coqueiros ou Bairro Novo (Rua Paula Rio Branco de Macedo, 791 – Sítio Cercado).

US Estrela

Neste período de obras, os atendimentos dos usuários vinculados a esta unidade serão realizados na unidade de saúde Santa Amélia (Rua Berta klentz, 215 – Fazendinha).

US Augusta

Neste período de obras, o atendimento odontológico deste equipamento será direcionado para a unidade Vila Sandra (Rua Araranguá, 189). Para demais atendimentos de saúde, os usuários da US Augusta poderão procurar as unidades Atenas (Rua Emília Erichsen, 45) ou Jardim Gabineto (Rua Eng. João Visinoni, 458).

US Bacacheri

No período de obras, os usuários estão sendo direcionados para a US Tingui (Rua Nicolau Salomão, 671).

