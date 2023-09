Moradores do bairro Pinheirinho, em Curitiba, que costumam buscar atendimento médico na Unidade de Saúde (US) Vila Machado, na Rua Laudelino Ferreira Lopes, precisam ficar atentos, para não “perderem a viagem” até o local. O motivo é que este posto de saúde fechou para reforma na quarta-feira (13), com obras que devem durar três meses.

Neste período, de acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, o atendimento de pré-natal deste posto será direcionado para a Unidade de Saúde Vila Feliz (Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo). Para demais atendimentos de saúde, os usuários da US Vila Machado poderão procurar as unidades Parque Industrial (Rua Laudelino Ferreira Lopes, 1.801 – Capão Raso) ou Vila Feliz.

Foto: Hully Paiva/SMCS

O investimento na reforma será de R$ 354.661,39 sendo R$ 204.661,39 financiados pelo Tesouro Municipal e R$ 150 mil provenientes da Secretaria de Estado da Saúde. As obras serão coordenadas pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e fiscalizadas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop), com cronograma previsto para durar três meses.

“Contamos com a colaboração e paciência da população, porque serão alguns meses de obras. Mas estamos trabalhando para melhor atender os nossos usuários”, afirma o secretário municipal interino da Saúde, Juliano Gevaerd.

De acordo com o secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Araújo Rodrigues, a reforma traz melhores condições para o equipamento de saúde. “As estruturas serão revistas e renovadas com o objetivo de dar boa funcionalidade à unidade de saúde e aos seus profissionais, além de trazer mais qualidade de vida para a população assistida”, diz Rodrigues.

Reforma geral

Foto: Hully Paiva/SMCS

A Unidade de Saúde Vila Machado passará por reforma geral, com pintura interna e externa; substituição de forros e pisos onde for necessário; readequação das instalações elétricas e hidrossanitárias; substituição das caixas de água; alterações de layout para readequação do fluxo de trabalho; revisão em telhados; adequação da recepção e sala de espera; construção de banheiro adaptado para pessoas com deficiência; readequação da área de materiais esterilizados; construção de banheiros para uso dos colaboradores; adequações para acessibilidade para pessoas com deficiência; construção de abrigo de resíduo; adequação do acesso para pacientes que precisem ser transportados em macas; adequações no estacionamento e nas calçadas externas da unidade.

As obras contemplam ainda a reforma da clínica de odontologia da unidade, que faz parte de readequação de todas as 107 clínicas de odontologia do município, com um investimento global de R$ 8,7 milhões. A readequação das clínicas odontológicas contempla um modelo individualizado dos pontos de atendimentos (cadeiras), separando-as por biombos, ofertando mais privacidade aos usuários, além de trazer mais segurança e menos risco de contaminação.

Para a clínica odontológica da US Vila Machado está prevista a troca do piso; instalação de ar condicionado; individualização das três cadeiras em três pontos distintos e separados por biombos; individualização dos pontos com readequação das instalações hidráulicas e de ar comprimido; instalação de pias individuais para cada um dos três pontos de atendimento; reorganização das instalações elétricas, com reposicionamento de tomadas e luminárias; pintura interna. Será feita, ainda, na clínica da US Vila Machado, a readequação do abrigo da bomba vácuo e do compressor.

Unidades de saúde de Curitiba em reforma

Considerando a US Vila Machado, Curitiba passa a ter sete unidades em reforma.

Além dela, estão em reforma as unidades de saúde Camargo (Cajuru), Ouvidor Pardinho (Matriz), Estrela (Portão), Augusta (CIC), Bacacheri (Boa Vista) e Salvador Allende (Bairro Novo).

Das sete unidades, uma delas, a Ouvidor Pardinho, permanece em funcionamento, mesmo com as obras no local. As outras seis precisaram ser temporariamente fechadas para a realização das obras. De acordo com a secretário interino de saúde, porém, esse fechamento temporário não significa desassistência. “Os usuários não ficam sem atendimento. Eles são direcionados para unidades próximas vizinhas”, reforça Gevaerd.

Onde buscar atendimento

US Vila Machado

No período de obras, o atendimento de pré-natal deste equipamento será direcionado para a Unidade Vila Feliz (Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo). Para demais atendimentos de saúde, os usuários da US Vila Machado poderão procurar as unidades Parque Industrial (Rua Laudelino Ferreira Lopes, 1801 – Capão Raso) ou Vila Feliz.

US Camargo

Neste período, o atendimento odontológico deste equipamento será direcionado para a unidade Trindade I (Rua Roraima, 1790 – Vila Oficinas) e Trindade II (Rua Sebastião Marcos Luiz, 1197 – Cajuru). Para demais atendimentos de saúde, os usuários da US Camargo poderão procurar as unidades Trindade I e Uberaba (Rua Capitão Leônidas Marques, 1392 – Uberaba).

US Salvador Allende

Neste período, o atendimento odontológico deste equipamento será direcionado para a unidade Coqueiros (Rua Coronel Victor Agner Kendrick, 80 – Sítio Cercado). A vacinação acontecerá na unidade de saúde São João Del Rey (Rua Realeza, 259 – Sítio Cercado). Para demais atendimentos de saúde, os usuários da US Salvador Allende poderão procurar as unidades Coqueiros ou Bairro Novo (Rua Paula Rio Branco de Macedo, 791 – Sítio Cercado).

US Estrela

Neste período de obras, os atendimentos dos usuários vinculados a esta unidade serão realizados na unidade de saúde Santa Amélia (Rua Berta klentz, 215 – Fazendinha).

US Augusta

Neste período de obras, o atendimento odontológico deste equipamento será direcionado para a unidade Vila Sandra (Rua Araranguá, 189). Para demais atendimentos de saúde, os usuários da US Augusta poderão procurar as unidades Atenas (Rua Emília Erichsen, 45) ou Jardim Gabineto (Rua Eng. João Visinoni, 458).

US Bacacheri

No período de obras, os usuários estão sendo direcionados para a US Tingui (Rua Nicolau Salomão, 671).

