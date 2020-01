A falta de educação presenciada no ano novo em Curitiba, quando o Parque Barigui amanheceu imundo após comemoração do réveillon, também se repete neste começo do ano nas praias do Paraná. Nas duas primeiras semanas da Operação Verão no litoral, entre os dias 20 de dezembro de 2019 e 1.º de janeiro de 2020, foram coletadas 177, 7 toneladas de lixo nos 48 km de praias de Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná. A média é de 13,6 toneladas por dia, praticamente um caminhão de lixo lotado diariamente só na areia da praia, sem contar o lixo produzido nas residências e comércio.

O dia de praias mais sujas foi justamente no réveillon, que registrou aumento na produção de lixo em relação ao ano novo de 2019. Na quarta-feira, 1.° de janeiro, foram recolhidas 30, 5 toneladas de resíduos nas praias – ou seja, 17% do total de recolhido nas duas primeiras semanas de temporada. O volume é 25% maior do no ano novo de 2019.

Pegue sua sacolinha

Fora o réveillon, a média diária de coleta de lixo nas praias na temporada 2020 tem sido de 12,2 toneladas. Durante a Operação Verão, a responsabilidade da coleta do lixo é da Sanepar, a empresa de saneamento do Paraná. A Sanepar está distribuindo sacolas plásticas nas praias para que os próprios banhistas recolham seu lixo. Há também 300 tambores espalhados pelas areias para receber os resíduos.