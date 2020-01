Choveu forte na manhã desta sábado em Guaratuba, Litoral do Paraná. Desde a madrugada chove na região, mas a intensidade variou durante toda a manhã. Por volta das 9h30, até pelo menos as 10h30, a intensidade aumentou muito e causou alagamentos em vários pontos da cidade. O vento aumentou de intensidade, o mar estava agitado durante todo o período.

Várias ruas ficaram alagadas, inclusive algumas das principais vias de Guaratuba. Segundo o Meio Dia Paraná, a Avenida Paraná teve alagamento em vários pontos. No bairro Eliane, outro problema incomodou os moradores. Um buraco se abriu na esquina da Nazir Saporski com a Pato Branco, fazendo com que o esgoto vertesse e se misturasse com a água das chuvas

Segundo os moradores, o problema é antigo e o buraco já havia sido fechado outras vezes. As chuvas deste sábado terminaram de abrir a cratera novamente. “Não era nem época de chuva quando ele se abriu novamente. Temos medo do mau cheiro, das doenças que o esgoto pode causar”, disse o morador Carlos Stabile à RPC. “É uma água com esgoto. Cheiro ruim todos os dias, com chuva ou sem chuva”, disse o morador Paulo César.

A Sanepar avisou que uma equipe foi até o local avaliar o que está acontecendo, mas não deu previsão para a resolução do problema. A Prefeitura não se pronunciou sobre o incidente.