O povo quer arte e valoriza quem faz! A frase pode ser meio clichê, mas os moradores de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, comprovam que é mais fácil curtir do que destruir.

Um projeto de 2021, conhecido como Arte no Ponto, contou com 61 artistas, sendo 51 de Colombo e 10 artistas das cidades de Araucária, Paranaguá, Curitiba, Pinhais e Rio Branco do Sul, onde os artistas fizeram painéis com diferentes estilos e propostas para estampar o local em que passageiros do transporte público aguardam os ônibus.

A ideia foi realizada pelo Departamento de Cultura em 24 pontos de ônibus de cimento ao longo da Rodovia da Uva.

E passado mais de dois anos, a arte segue exposta e com qualidade. Não tem pichação, ao menos nas que o repórter fotográfico Átila Alberti registrou na quinta-feira (11). Confira só!

Arte de Cincia Strpassoli. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Arte de Iza Kachinski – Maria Luiza Strapasson Kachinski. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Arte de Sil Carol – Silmar Carolina Schrotter. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Arte de Kantco – Leonardo Teixiera Valentim. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Arte de Judit – Melissa Novakoski do Vale. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Arte de Rafael Bonfim Lopes. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Arte de Pri Mello Art – Priscila Lauriano de Melo. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Arte de Cintia Strapassoli. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Arte de Mgno – Magno Ferreira de Freitas. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Arte de Starship – Marco Aurélio. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Arte de Eloá Amanda da Cruz. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Arte de Diego Prosa. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Arte de Starship – Marco Aurélio. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Arte de Gardpan (Fernando Gardenal Ferlin). Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná

Você já viu essas??

