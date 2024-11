Policial militar fica ferido em Curitiba após ser atingido por coice de cavalo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um policial militar foi atingido na manhã desta terça-feira (26) por um coice de cavalo no interior do Regimento de Polícia Montada (RPMon), no bairro Tarumã, em Curitiba. Com a pancada, o PM ferido teve fratura exposta de tíbia e fíbula da perna esquerda.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o policial de 34 anos é o capitão Carlos Henrique Casagrande. Ele foi encaminhado ao Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, em Curitiba.

Regimento de Polícia Montada

O Regimento de Polícia Montada “Coronel Dulcídio” (RPMon), é unidade operacional mais antiga da Polícia Militar do Paraná, instituída pela Lei n°522, de 28 de junho de 1879. É localizado na Rua Konrad Adenauer, 1166, no bairro Tarumã, em Curitiba.

O RPMon atua em locais com grande concentração de pessoas, como eventos esportivos, shows e também situações de segurança especial, como escoltas de dignitários, sendo responsável pelo patrulhamento montado em todo o Estado, em especial, na cidade de Curitiba e na Região Metropolitana.

Em circunstâncias especiais, pode ser aplicado em ações de restabelecimento e manutenção da ordem pública, como em casos de distúrbios civis e emergências. Ressalta-se que também há Pelotões de Cavalaria nas cidades de Cascavel e de Ponta Grossa.

Equoterapia

Dentro da sede do Regimento de Polícia Montada “Coronel Dulcídio” , ainda há o 2º Esquadrão de Polícia Montada (2ºEPM), responsável pela Equoterapia. A atividade foi regulamentada em 2016 e, no mesmo ano, foi reconhecida como método de reabilitação de pessoas com deficiência. O 2° Esquadrão também é responsável pela capacitação dos novos patrulheiros para o policiamento a cavalo.

Cavalos do Regimento participam de equoterapia com crianças e pessoas com deficiência. Foto: Israel Franca/Via AEN

Homenagem

Cândido Dulcídio Pereira nasceu em Curitiba em 1861 e ingressou na Escola Militar do Rio de Janeiro em 1878. Em 1887, foi promovido a Alferes da Cavalaria e transferido para o 8° Regimento de Cavalaria no Paraná. Ele ocupou o cargo de Comandante do Corpo de Polícia, mais tarde chamado “Regimento de Segurança” e agora conhecido como PMPR.