Polícia estoura em bairros de Curitiba esquema de tráfico de drogas envolvendo taxistas; Vídeo!

Uma megaoperação em Curitiba desarticulou um esquema de tráfico de drogas que envolvia taxistas. A operação ocorre no centro de Curitiba, além de cidades da região metropolitana e Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Segundo a Polícia Civil são 64 ordens judiciais sendo cumpridas desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira (26).

De acordo com as investigações, iniciadas em abril deste ano, foram identificadas as reincidências de traficantes na região do Terminal do Guadalupe e arredores, além da participação de taxistas que utilizavam a atividade para disfarçar o envolvimento no tráfico.

A missão dos policiais é cumprir 41 mandados de busca e apreensão e 23 de prisão preventiva. Os endereços dos alvos estão localizados nos bairros Centro e Prado Velho, em Curitiba, além das cidades de Colombo, Piraquara, Fazenda Rio Grande, Quatro Barras, na Região Metropolitana, e Ponta Grossa.

Reprodução/Polícia Civil.

Megaoperação contra o tráfico de drogas em Curitiba

A delegada Grazieli Schmitz deu detalhes da operação na região central de Curitiba. “O tráfico de drogas é um crime que assola a população e, especificamente na região em questão, diante do alto fluxo de transeuntes, torna-se campo fértil para, em decorrência do vício, a prática de outros crimes, a exemplo de furtos e roubos”, explicou a delegada da Polícia Civil.

A ação conta com o apoio de um helicóptero da PCPR e de cães farejadores, que auxiliam nas buscas em áreas de difícil acesso.