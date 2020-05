Um investigador de polícia de 43 anos de idade é suspeito usar indevidamente o cartão destinado para o abastecimento de viaturas em postos de combustíveis em Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba. Segundo as investigações, o policial registrava encher o tanque da viatura, mas colocava quantidade inferior, ficando com a diferença em dinheiro. A suspeita é que este servidor tenha causado um prejuízo de R$ 55 mil aos cofres públicos.

São dois mandados de busca e apreensão sendo cumpridos em endereços relacionados ao investigador de polícia. Em uma das buscas, na casa do servidor, policiais encontraram 120 gramas de maconha, o que rendeu uma autuação em flagrante por tráfico de drogas. Além disso, a Polícia Civil faz buscas no posto de combustíveis no qual o policial abastecia a viatura.

Peculato

Além do tráfico, o investigador poderá responder por peculato, quando um funcionário público se utiliza do cargo para desviar dinheiro. As investigações seguem e logo mais detalhes serão divulgados.

