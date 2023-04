Polícia procura mais um envolvido em acidente grave após suposto racha em Curitiba

A Polícia Civil procura o segundo suspeito de ter se envolvido num acidente após um suposto racha na noite de segunda-feira (17), no bairro Fanny, em Curitiba. Uma câmera de segurança instalada em uma panificadora flagrou um grave acidente entre dois veículos. Uma mulher morreu na hora e três pessoas ficaram feridas na batida. Já na quarta-feira (19), foi confirmada a morte de mais um homem vítima do acidente.

Em entrevista coletiva na quinta-feira (20), o delegado Edgar Santana, da Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran), disse que o motorista de um carro preto pode ser o segundo suspeito envolvido no suposto racha. Santana confirmou que imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas pela criminalística. O primeiro suspeito foi preso em flagrante.

“As diligências prosseguem no âmbito da Polícia Civil. Vamos realizar, nos próximos dias, as oitivas de algumas testemunhas e estamos, também, na posse de imagens de monitoramento do local. Essas imagens estão sendo remetidas ao Instituto de Criminalística para laudo da dinâmica do acidente”, explicou.

Em nota para a Tribuna nesta sexta-feira (21), a PCPR informou que “o Delegado Edgar continua trabalhando no caso e até o momento não tem nenhuma novidade.

Como foi o aciente

O acidente ocorreu no cruzamento da Avenida Santa Bernadete com a Avenida Henry Ford e a suspeita é que o veículo atingido tenha furado a preferencial. Segundo o portal G1, testemunhas chegaram a falar em racha para a Polícia Militar.

A mulher que morreu estava no carro vermelho, que cruzou a Avenida Santa Bernadete e foi atingido em cheio pelo carro branco. Duas outras pessoas que estavam no carro vermelho ficaram feridas e foram encaminhadas em estado grave ao Hospital do Trabalhador.

No carro branco, que seguia pela Santa Bernadete, uma passageira ficou ferida e encaminhada ao hospital.

