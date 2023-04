As escolas e os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) de Curitiba receberão uma cota extra do programa Fundo Rotativo para adquirir ou fazer manutenção de itens de segurança. Entre os equipamentos pode constar interfones com câmeras, sensores e fechaduras eletrônicas. Cada unidade receberá R$ 2 mil, a partir de 26 de abril, com a segunda parcela do Fundo.

O anúncio foi feito pelo prefeito Rafael Greca no Palácio Solar 29 de Março, na quinta-feira (20).

A cota extra integra um pacote de ações que a Prefeitura de Curitiba lançou para reforçar a segurança na rede de ensino nas últimas semanas.

Entre as medidas, estão o reforço no policiamento ostensivo e preventivo junto às escolas e aos CMEIs, a atualização dos protocolos de segurança; a ampliação da Muralha Digital, com novas câmeras e aquisição de mais botões pânico e colares com o dispositivo (1.823 unidades); e a criação do Comitê Permanente para a Cultura da Paz e Segurança.

Foto Daniel Castellano / SMCS

A secretária municipal da Educação, Maria Sílvia Bacila, destacou que os colares são uma extensão da proteção já oferecida pelos botões pânico. “Nossas ações são planejadas para proteger toda a comunidade escolar”, comentou Maria Sílvia.

O secretário Municipal de Defesa Social e Trânsito, Péricles de Matos, reforçou que a capital do Estado tem tecnologia, protocolos e equipes preparadas.

Conhecer Para Prevenir

Segundo a prefeitura, todas as escolas e CMEIs já estão recebendo os treinamentos para que estudantes e profissionais da rede saibam como agir em caso de um agressor invadir uma unidade.

Os simulados são realizados por equipes do Defesa Civil na Educação – Conhecer Para Prevenir (CPP), desenvolvido em parceria pelas secretariais municipais da Defesa Social e Trânsito e Educação.

Desde 2005, as atividades do CPP envolvem capacitação de professores, funcionários e estudantes da rede municipal nas áreas de prevenção, combate a incêndios e primeiros socorros.

Comitê de apoio

A Secretaria Municipal da Educação também passou a contar com um comitê interno criado para debater o tema. O Comitê Permanente para a Cultura da Paz e Segurança nas Escolas vai integrar as reuniões da Escola de Pais, que desde 2019 aproxima e orienta as famílias sobre diversos assuntos, como inclusão e equidade. O grupo será formado também por representantes das famílias e de outras áreas da administração pública.

