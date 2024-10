Polícia identifica mulher que perdeu R$ 3,5 mil em loja de bolos

A mulher que perdeu cerca de R$ 3,5 mil em uma loja de bolos, no bairro São Francisco, em Curitiba, foi identificada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR). Na sexta-feira (11) a PCPR divulgou o vídeo que mostra a situação ocorrida em uma loja de bolo.



Ao mexer na bolsa, a mulher derrubou o dinheiro e não percebeu. De acordo com a delegada da PCPR Daniele Correa Antunes, a situação aconteceu no último dia 30 de setembro, por volta das 16h30.

+ Você viu? Carne de onça e Barreado na lista das piores comidas do Brasil?

Os donos da loja encaminharam a imagem da câmera de monitoramento para a polícia e também entregaram o dinheiro. A mulher, que é residente em Almirante Tamandaré, deverá comparecer na Delegacia de Polícia na próxima segunda-feira (14) para recuperar o valor.

Novatos que bombaram nas eleições 2024 Carro é destruído em festa após eleição na RMC Vereadores ‘famosos’ que não se reelegeram