Motorista que passou por cima de idoso caído na rua é identificado

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) identificou o motorista que atropelou Edmundo Goralewski, de 89 anos, na noite do último sábado (28), no bairro Alto da XV, em Curitiba. O reconhecimento aconteceu nesta terça-feira (1º).

O idoso andava na calçada quando passou mal e caiu na rua Ubaldino do Amaral. Sem receber ajuda, a vítima permaneceu caída no asfalto por vários minutos. Em determinado momento, um carro passou, atropelou Goralewski e fugiu sem prestar socorro.

O caso está sendo tratado como homicídio. O delegado Edgar Santana criticou o comportamento de todas as pessoas que ignoraram o idoso caído no asfalto. “Importante destacar que não se trata de um acidente, na verdade foi uma tragédia mais do que anunciada. Foi falta de empatia, respeito e consideração por todos que passaram no local, visualizaram a vítima no chão, e não prestaram nenhum tipo de assistência. A Polícia Civil não vai medir esforços para identificar todos os envolvidos nesse fato”, disse o delegado Edgar Santana.

De acordo com a PCPR, o motorista foi identificado pela equipe e interrogado nesta terça-feira. A polícia informou que continua investigando o caso para apurar todos os fatos.

