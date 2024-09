Atropelamento de idoso em Curitiba é tratado como homicídio; Dezenas de motoristas ignoraram

A morte de Edmundo Goralewski, 89 anos, na Rua Ubaldino do Amaral, é tratada como homicídio pela Polícia Civil do Paraná (PCPR). O idoso morreu no sábado (28) após cair na rua e ser atropelado no bairro Alto da XV, em Curitiba. O motorista que o atropelou fugiu sem prestar socorro. O que chama atenção é que dezenas de motoristas passaram pelo idoso e ninguém o ajudou.

A investigação está com a Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran), que instaurou inquérito para apurar a ocorrência. Imagens de câmeras de segurança já estão com às autoridades que também procuram testemunhas.

“Esperamos que o condutor do veículo se apresente nas próximas horas para prestar os devidos acontecimentos. Importante destacar que não se trata de um acidente, na verdade foi uma tragédia mais do que anunciada. Foi falta de empatia, respeito e consideração por todos que passaram no local, visualizaram a vítima no chão, e não prestaram nenhum tipo de assistência. A Polícia Civil não vai medir esforços para identificar todos os envolvidos nesse fato”, disse o delegado Edgar Santana.

Omissão de socorro

Segundo informações de quem teve acesso a uma câmera de segurança, o senhor carregava uma sacola quando caiu para trás, ficando com parte do corpo na via destinada aos veículos.

Vários carros e mesmo um ônibus do transporte coletivo passaram próximo do idoso, e ninguém auxiliou a levantá-lo. Depois de 1 minuto e 40 segundos da queda, um veículo de cor preta reduziu a velocidade ao ficar próximo do corpo, e acelerou em seguida. Mesmo após o atropelamento, outros carros passaram na via como se não tivesse ocorrido.

Carro que atropelou o idoso que estava caído no chão. Motorista não prestou socorro. Foto: Reprodução/Polícia Civil.

