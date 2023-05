Sete bairros de Curitiba são alvo de uma megaoperação da Polícia Civil para cumprir 12 mandados de prisão contra foragidos por crimes como exploração sexual infantil, roubo e tráfico de drogas. Os policiais estão nas ruas desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira (23) para o cumprimento dos mandados.

Segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR) a ação ocorre simultaneamente nos bairros Uberaba, Boqueirão, Fazendinha, Novo Mundo, Tatuquara, Campo do Santana e Cidade Industrial de Curitiba.

Além de Curitiba, há mandados sendo cumpridos em Almirante Tamandaré, Araucária e Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba. A operação ainda conta com apoio de policiais militares e penais, guardas municipais, e um dos helicópteros da PCPR.

Segundo a Polícia Civil, a movimentação desta manhã ocorrem para o cumprimento das ordens judiciais tiveram início na última semana. Foram presas 16 pessoas, uma por tráfico de drogas, duas por falta de pagamento de pensão alimentícia e 13 por abuso sexual infantil.

