Polícia descobre o que causou incêndio devastador em teatro da PUCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) concluiu o inquérito sobre as causas do incêndio de grandes proporções que destruiu o Teatro Universitário TUCA, localizado no bloco azul da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), em abril. O relatório final apontou que o fogo foi provocado por uma falha técnica no sistema elétrico do edifício.

Segundo o delegado Osmar Dechiche, responsável pela investigação, a hipótese inicial era de que o incêndio teria sido causado por materiais emitidos pelo sistema de refrigeração. No entanto, os laudos periciais confirmaram que a origem foi exclusivamente elétrica. “Constatou-se que houve uma sobrecarga de energia na condução da fiação, que não suportou a transmissão”, afirmou o delegado em entrevista ao Bom Dia Paraná, da RPC TV, nesta terça-feira.

O superaquecimento dessa rede desencadeou a combustão. “Eram muitos fios insubsistentes para conduzir a energia consumida por aquele conjunto de máquinas de refrigeração no teatro. Razão pela qual o próprio disjuntor acabou derretendo”, acrescentou Dechiche.

As chamas se espalharam rapidamente devido à presença de materiais inflamáveis na estrutura do teatro. Diante das circunstâncias e por não haver indícios de ação criminosa, a PCPR encerrou o inquérito sem responsabilizar pessoas físicas ou jurídicas pelo ocorrido. O processo foi encaminhado à Justiça, mas deve ser arquivado.

Relembre o caso

Na noite de 15 de abril, o TUCA foi tomado pelas chamas momentos antes do início de uma cerimônia de entrega de jalecos a alunos do curso de Medicina. O incêndio atingiu principalmente o terceiro andar, onde funcionava parte da estrutura do teatro, enquanto os andares inferiores permaneceram em melhores condições, sem danos estruturais significativos.

A tragédia mobilizou várias equipes do Corpo de Bombeiros e exigiu a evacuação imediata do campus da PUCPR, no bairro Prado Velho, em Curitiba. Não houve registro de feridos, mas as aulas do dia seguinte foram suspensas em razão da gravidade do incidente e da necessidade de vistoria nas instalações.

