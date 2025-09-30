Defesa Civil emite novo alerta para chuvas intensas e vendavais em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitibanos presenciaram, entre a madrugada e manhã desta terça-feira (30/09), fortes pancadas de chuva acompanhadas de ventos intensos em diversos bairros da cidade. A instabilidade se deve ao deslocamento de linhas de instabilidade que atuam principalmente nas regiões Leste e Sul do Paraná. Diante desse cenário, a Defesa Civil do Paraná emitiu um alerta moderado para o risco de chuvas intensas, vendavais e descargas elétricas.

O aviso, válido por seis horas a partir das 5h20, abrange a faixa inferior do Paraná, indo de Paranaguá, no Litoral, até Foz do Iguaçu, na fronteira com o Paraguai. Também estão incluídas áreas do Centro-Sul, como Guarapuava, além da Região Metropolitana de Curitiba. Segundo a Defesa Civil, há possibilidade de destelhamentos, queda de galhos e árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica. Havia um grande alerta de tempestade emitido pelo Inmet para este começo de semana.

Em situações como essa, a orientação é evitar o uso de aparelhos eletrodomésticos e mantê-los desligados das tomadas durante tempestades com raios. Também é recomendado permanecer em ambientes fechados, longe de estruturas metálicas.

No caso de ventos fortes, o ideal é buscar abrigo em locais seguros e resistentes, mantendo distância de árvores, placas, construções frágeis e até mesmo evitando o uso de guarda-chuvas, que podem se tornar perigosos em rajadas intensas.

Leia mais! Carne de Onça inspira nova música de cantora curitibana com carreira internacional

Previsão do tempo para Curitiba tem mais chuva?

Para esta terça-feira, a previsão reserva mais chuva de acordo com Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) . A partir da tarde, as instabilidades ganham força em todo o estado. O ar abafado devido a alta umidade sobre o Paraná contribui para a formação de novos temporais.

Em Curitiba, o acumulado pode chegar aos 11,1 mm. E vem mais chuva para quarta, quinta e sexta, acumulando um total de 14,7 mm.

+Viu essa? Obra emergencial altera trânsito em avenida movimentada de Curitiba por 30 dias

“A partir da tarde, essas nuvens de tempestades ficam mais favoráveis para seu desenvolvimento em função das temperaturas mais altas e da disponibilidade da umidade na atmosfera”, explica o meteorologista do Simepar Lizandro Jacóbsen.

Apesar do cenário instável, as temperaturas permanecem relativamente elevadas em Curitiba. Os termômetros variam entre 14 ºC e 29 ºC, com possibilidade de trégua das chuvas apenas no início da noite.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉