Novo alerta de tempestade para o Paraná tem vento de até 60 km/h

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta amarelo de tempestades para Curitiba e todo o restante do Paraná, válido até a manhã de segunda-feira (29/09). O aviso indica a possibilidade de chuvas entre 20 e 30 mm por hora, ou até 50 mm ao longo do dia, acompanhadas de ventos intensos (40 a 60 km/h) e queda de granizo em pontos isolados.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), uma nova frente fria avança sobre o estado, trazendo instabilidade generalizada. Apesar dos períodos de sol registrados em Curitiba neste domingo (28/09), a previsão é de aumento da nebulosidade entre o fim do dia e a madrugada, com chance de garoa.

Os maiores acumulados de chuva devem se concentrar na metade sul do Paraná, principalmente nas regiões Sudoeste, Centro-Sul e Campos Gerais. No entanto, pancadas isoladas também podem atingir áreas do Oeste e do Norte. A alta umidade do ar reforça a sensação de abafamento.

Segundo o Simepar, o início da semana será marcado por temperaturas amenas, com máximas que ultrapassam os 20 ºC, inclusive na Região Metropolitana de Curitiba.

Previsão do tempo Curitiba

Em Curitiba, a mínima registrada neste domingo foi de 11,6 ºC, enquanto a máxima pode chegar a 24 ºC. Essa amplitude térmica deve se manter ao longo da semana, com tendência de queda mais significativa a partir de quinta-feira (02/10), quando uma nova massa de ar frio deve avançar pelo estado.

Na capital, as chuvas previstas até segunda-feira devem ser de fraca intensidade, diferentes dos temporais da semana passada, que provocaram alagamentos e quedas de energia em diversos bairros. Os acumulados mais expressivos estão previstos para o final da semana, devido à formação de uma área de baixa pressão na altura do Paraguai, que pode reforçar os temporais.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉