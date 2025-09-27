Frente fria avança pelo Paraná e traz chuva neste fim de semana

Neste sábado (27/09), uma nova frente fria avança sobre o Paraná, trazendo instabilidade e previsão de chuva para todas as regiões do estado. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), em Curitiba a garoa registrada durante o dia deve dar lugar a precipitações mais intensas ao longo do domingo (28/09).

Ao longo do dia, o sistema se desloca pelo Sul do país e chega ao Paraná entre o fim da tarde e a noite, inicialmente no Oeste e no Sudoeste, onde já existe a possibilidade de pancadas fortes acompanhadas de descargas elétricas. No domingo, a instabilidade se espalha e a chuva deve atingir praticamente todas as áreas do estado.

“Essa frente fria não avança de forma muito organizada. Assim, o risco de tempestades é bem mais baixo em relação ao evento do último final de semana, por exemplo. De qualquer forma, entre o Noroeste e o Oeste, há chance de alguma chuva um pouco mais forte com algumas descargas atmosféricas associadas”, afirma o meteorologista do Simepar Samuel Braun.

No Norte e no Leste do Paraná, as pancadas de chuva previstas para domingo tendem a ser irregulares, ou seja, em alguns municípios pode chover forte, enquanto em cidades próximas a precipitação será fraca ou até inexistente. Apesar da umidade, o risco de rajadas intensas de vento ou vendavais, como os que atingiram o estado no último final de semana, é considerado baixo desta vez.

Como ficam as temperaturas?

Em Curitiba, a mínima registrada neste sábado foi de 10,3 ºC, e a máxima prevista é de 21 ºC. A nebulosidade predomina, alimentada pelos ventos úmidos que sopram do oceano. Para o domingo, a capital deve registrar novamente mínima de 10 ºC, mas com máxima ligeiramente mais alta, chegando a 23 ºC.

Ao longo da próxima semana, as temperaturas devem permanecer dentro dessa faixa de variação, com previsão de chuvas isoladas e persistência do tempo instável em grande parte do estado.