Wanderlei Silva é “nocauteado” após luta com Popó em briga generalizada; Vídeo!

Acelino Freitas, o Popó, e o lutador curitibano Wanderlei Silva protagonizaram um duelo tumultuado na noite deste sábado (27), em São Paulo, na luta principal do Spaten Fight Night 2. O confronto, previsto para oito rounds, foi interrompido na quarta etapa após repetidas advertências ao ex-lutador do Pride. Na sequência, membros das equipes invadiram o ringue e uma briga generalizada tomou conta do local. Wanderlei Silva acabou “nocauteado” por alguém que lhe desferiu um soco no meio da confusão.

O Spaten Fight Night tem formato especial, reconhecido pelo Conselho Nacional de Boxe (CNB), mas fora do circuito profissional. A transmissão rendeu 14 pontos de audiência para a Globo em São Paulo.

Durante o embate, Wanderlei recebeu punição por cabeçada em Popó e, ao insistir em avançar com a cabeça baixa, teve a luta encerrada pelo árbitro. Já, durante a briga generalizada, Wanderlei foi nocauteado ao receber um soco de um dos membros do time de Popó. A lenda do MMA ficou desacordada no ringue até a intervenção de seguranças.

Após recobrar a consciência, Wanderlei foi levado até o Hospital São Luiz, na Zona Sul de São Paulo. Segundo Fabrício Werdum, além de pontos na região da face, o amigo também teve o nariz quebrado.

Nas redes sociais, Popó publicou um pronunciamento criticando a atitude da equipe do seu oponente. “Gostaria de pedir desculpa a vocês […] quando terminou a luta, que o árbitro desclassificou o Wanderlei pelas três cabeçadas que ele deu, o treinador dele foi pra cima de mim, me deu um soco e machucou muito”, disse em vídeo.

O lutador Vitor Belfort estava no evento e também criticou a postura de Wanderlei quanto aos golpes ilegais desferidos no embate, como cabeçadas e joelhadas. “Mas o que me dá tristeza é que o Brasil inteiro viu essa vergonha. E, Wanderlei, você precisa pedir perdão, irmão, porque o que você fez não é certo”, declarou.

Por sua vez, Werdum, apontado por Popó como responsável pela briga, publicou um vídeo em suas redes sociais se defendendo dos ataques.

“Foi uma reação nossa, uma reação ao ataque deles, porque eles começaram a gritar e vieram para cima”, disse o ex-campeão do peso-pesado do UFC.

O evento, promovido pela cervejaria Spaten, aposta na mistura de entretenimento e artes marciais junto a uma noite de gala, com plateia restrita a convidados e imprensa. No perfil oficial da empresa no Instagram, foi publicado um breve pronunciamento.

“Acreditamos que o espírito esportivo e o respeito às regras devem sempre prevalecer. Reprovamos os eventos que ocorreram após o término da última luta, que não representam esses princípios. Continuaremos trabalhando para apoiar e elevar os valores do esporte e das artes marciais”, diz o texto colocado nos stories.