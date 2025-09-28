Cinco apostas de Curitiba “flertam” com prêmio de R$ 80 milhões da Mega Sena

Cinco apostadores de Curitiba chegaram bem perto de mudar de vida na noite deste sábado (27/09). As apostas simples feitas na capital paranaense acertaram cinco dos seis números sorteados no concurso 2920 da Mega-Sena, garantindo um prêmio de R$ 28 mil para cada uma.
Resultado da Mega Sena 2920: 08, 12, 16, 19, 31 e 58.
Apesar da “batida na trave”, os curitibanos conseguiram uma boa premiação com os cinco acertos. Uma aposta de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, faturou a bolada de R$ 80 milhões que estava acumulada.
Veja abaixo as lotéricas da sorte de Curitiba!
|Cidade
|Lotérica
|Números apostador
|Teimosinha?
|Tipo de aposta
|Cotas
|Prêmio
|CURITIBA/PR
|CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|6
|Não
|Simples
|1
|R$28.705,88
|CURITIBA/PR
|CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|6
|Não
|Simples
|1
|R$28.705,88
|CURITIBA/PR
|LORD LOTERIAS LTDA
|8
|Não
|Bolão
|7
|R$86.117,64
|CURITIBA/PR
|SILCE
|6
|Não
|Simples
|1
|R$28.705,88
|CURITIBA/PR
|MONACO LOTERIAS LTDA
|6
|Não
|Simples
|1
|R$28.705,88
O próximo concurso da Mega-Sena está marcado para terça-feira (30/09/25), com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões.
Como jogar na Mega-Sena
Para concorrer à premiação da Mega-Sena, basta ir a uma casa lotérica ou acessar o aplicativo/site da Caixa e marcar de 6 a 20 números no volante. Também é possível deixar que o sistema escolha os números aleatoriamente pela Surpresinha ou concorrer com a mesma aposta por vários concursos consecutivos através da Teimosinha.
A aposta mínima, com seis números, custa R$ 5,00.
