Metanol: o que é a substância que matou três pessoas por intoxicação?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nesta segunda-feira (29/09), autoridades de saúde confirmaram a terceira morte em decorrência do consumo de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol em São Paulo. Em três bares da região, equipes da Vigilância Sanitária apreenderam 117 garrafas sem rótulos ou identificação adequada. Além das mortes, outros casos de intoxicação estão em análise, incluindo vítimas que ficaram cegas após ingerir as bebidas irregulares.

A gravidade dos casos está diretamente ligada às propriedades do metanol, uma substância tóxica utilizada como insumo na indústria química. O produto é empregado na fabricação de adesivos, solventes, revestimentos e pisos, mas é extremamente prejudicial quando ingerido por seres humanos, podendo causar falência de órgãos e até a morte.

O metanol difere do etanol, o álcool obtido a partir da fermentação de açúcares e pectinas, que é seguro para o consumo humano em doses moderadas. Em pequenas quantidades, o metanol pode surgir naturalmente em algumas bebidas alcoólicas devido ao processo de fermentação. Ainda assim, a legislação brasileira proíbe a adição da substância às bebidas, justamente por seu elevado risco à saúde.

Como identificar bebidas adulteradas?

De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), são consideradas adulteradas todas as bebidas que tiveram sua composição modificada de forma irregular, seja por adição, retirada, substituição ou alteração de ingredientes que possam induzir o consumidor ao erro ou colocar sua saúde em risco.

O primeiro indício de que uma bebida pode estar irregular é o preço, já que valores muito abaixo da faixa praticada pelo mercado podem revelar irregularidades como sonegação ou adulteração.

Outro fator importante é a análise da embalagem e do próprio produto: lacres ou tampas tortos, rótulos desalinhados ou desgastados, erros de ortografia, variações no logotipo e até a ausência de informações obrigatórias, como CNPJ, endereço do fabricante ou distribuidor e número do lote, são sinais de alerta.

Ao consumir doses dessas bebidas, o consumidor pode apresentar sintomas como visão turva, dor de cabeça intensa, náusea, tontura ou rebaixamento do nível de consciência. Esses sinais podem indicar intoxicação por metanol ou contato com bebida adulterada, sendo essencial procurar atendimento médico imediato diante de qualquer suspeita.