Curitiba será invadida por frota de ônibus clássicos e exclusivos

Tribuna do Paraná
Por Assessoria De Imprensa Julia Moreira
- Atualizado: 28/09/25 16h59
Foto: Reprodução/Exponi50

A Exponi 50 vai reunir modelos de ônibus antigos e modernos em uma viagem pela história do transporte coletivo de Curitiba. O evento acontece no dia 8 de novembro, na sede da Auto Viação Redentor, no bairro CIC, e chega à sua 11ª edição celebrando memórias ligadas ao transporte urbano.

Neste ano, a exposição presta homenagem aos 50 anos do Sistema Expresso de Curitiba, criado em 1974 e que se tornou referência internacional para a implantação do sistema BRT (Bus Rapid Transit). Para marcar a data, além dos clássicos reformados, a mostra trará veículos inéditos, preparados especialmente para surpreender o público.

Segundo Osvaldo Born, idealizador e um dos organizadores, a edição de 2025 reserva surpresas aos visitantes. “A cereja do bolo, como é chamado o ônibus antigo reformado que estreia em cada edição da Exponi, já está sendo preparada. Neste ano, ele será apenas uma das atrações. Com certeza podemos adiantar que serão tantas as surpresas que elas virão de carreata, trazendo diretamente do futuro um novo conceito de transporte coletivo para o palco do evento”, afirma.

Além dos ônibus em tamanho real, a Exponi contará com exposição de miniaturas, espaço de lazer para as crianças, espaço voltado exclusivamente às mulheres, praça de alimentação e atrações musicais ainda a serem confirmadas.

A entrada será gratuita, mediante a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis por pessoa. As arrecadações serão destinadas ao projeto Natal Solidário, em parceria com o Expresso Princesa dos Campos, patrocinadora oficial da iniciativa. 

Os ingressos devem ser retirados antecipadamente pela plataforma Sympla. Para acessar o pavilhão no dia da exposição, será necessário apresentar o QR Code gerado na inscrição.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Auto Viação Redentor Curitiba (@avredentor_oficial)

Serviço

Exponi 50 – 11.ª Exposição de Ônibus Novos e Antigos
Data: 08 de novembro de 2025 (sábado)
Horário: das 09h às 17h
Local: Auto Viação Redentor, localizada na Av. Juscelino K. de Oliveira, nº 14295, no bairro CIC
Entrada gratuita mediante doação de 2kg de alimento

