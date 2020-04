Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e todos os profissionais do Hospital do Trabalhador (HT), referência no tratamento da covid-19 em Curitiba, foram homenageados pela Polícia Civil na noite de terça-feira (29). A homenagem foi no fim de um dos turnos do plantão, quando os funcionários do deixavam o hospital para ir para casa.

Além de ligar as luzes das viaturas, os policiais levaram uma faixa para frente do HT com a frase “Obrigado aos profissionais de saúde. Estamos juntos nessa luta!”. No discurso, o policial João Mário Góes, da comunicação da Polícia Civil, elogiou a dedicação de todos os profissionais de saúde em salvar vidas durante a pandemia.

O diretor do HT, o médico Geci Labres de Souza, agradeceu a homenagem em sua conta no Facebook. “Atitude muita linda e de solidariedade, cercada de bastante emoção”, agradeceu o médico.

LEIA MAIS – Uso de máscaras se torna obrigatório no Paraná para prevenir a covid-19

A direção do HT decidiu deixar a faixa na frente do hospital enquanto durar a pandemia. Quando a epidemia passar normalidade, a direção do Hospital do Trabalhador fará uma cerimônia com policiais civis para marcar o fim do período de dificuldade.

LEIA MAIS – Anvisa aprova testes rápidos para coronavírus em farmácias

“Esta faixa ficará exposta durante toda a Pandemia, ao final faremos um evento semelhante para retirar a faixa e retribuir o carinho destes colegas que também estão trabalhando para segurança da nossa população”, finalizou o diretor do Hospital do Trabalhador.

Luto

Curitiba está de luto em homenagem a outra profissional de saúde. A técnica de enfermagem Valdirene Santos, 40 anos, foi a primeira profissional de saúde vítima de coronavírus no Paraná. Em homenagem a ela, o prefeito Rafael Greca determinou luto oficial na capital, lembrando também de todos os mortos pela covid-19 na cidade. Além do luto oficial, Valdirene também foi homenageada pelos colegas de trabalho no Hospital Marcelino Champagnat.

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise. Bora ajudar?

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?