Uma quadrilha especializada em crimes em Paranaguá, litoral do Paraná, é alvo de uma mega operação entre a Polícia Civil do Paraná (PCPR) e a Polícia Militar do Paraná (PMPR).

Cerca de 100 policiais estão nas ruas desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira (10) para cumprir 12 ordens judiciais contra criminosos. Dentre as ordens judiciais estão 11 mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva.

A ação é resultado de investigações de alta complexidade, realizadas de forma integrada entre a PCPR e PMPR.

O objetivo é desarticular a organização criminosa que, conforme apurado pelas forças de segurança, está ligada também ao tráfico de drogas na região.

Cem policiais cumprem mandados contra envolvidos em crimes na cidade de Paranaguá, no litoral. Foto: Divulgação/Polícia Civil.

