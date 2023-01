A Polícia Civil do Paraná (PCPR) cumpre, na manhã desta quinta-feira (15), em Curitiba e região metropolitana, 19 ordens judiciais contra uma associação criminosa responsável por lesar lojas de departamentos. Uma das empresas vítima do golpe teve prejuízo superior a R$ 500 mil. O nome das lojas não foi revelado pela Polícia.

Dentre os 19 mandados estão dez de prisão temporária e nove de busca e apreensão. Cerca de 30 policiais participam da ação, que acontece simultaneamente nos bairros Uberaba, Parolin, Sítio Cercado e Xaxim, em Curitiba. Além de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana.

+Viu essa? Homem fica nervoso em blitz e vai parar na delegacia de Curitiba. Saiba o motivo

Como funcionava o crime?

O grupo criminoso, além de angariar pessoas para obter créditos, fornecia documentação falsa com o intuito de obter vales presentes ou créditos para receber mercadorias.

Os criminosos acompanhavam essas pessoas aliciadas até grandes lojas de departamentos do Paraná, onde faziam cadastros de crediário utilizando a documentação fraudulenta. Após a aprovação do cadastro, os autores se revezavam na aquisição dos produtos obtidos com o crédito liberado pelas lojas.

Veja que incrível!