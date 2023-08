PMs da Grande Curitiba são denunciados pela prática de tortura

Dois policiais militares do Batalhão de Polícia de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (Rone) foram denunciados por torturar dois homens. De acordo com informações do Gaeco – Grupo Especial de Atuação e Combate ao Crime Organizado, do Ministério Público do Paraná, as vítimas foram agredidas física e psicologicamente para que revelassem aos PMs a localização de um depósito de drogas.

LEIA TAMBÉM:

>> ‘Golpe da cara falsa’: Saiba como agem os criminosos e como se proteger ao celular

>> Novas obras em Curitiba! Importantes avenidas terão valor milionário para infraestrutura

Na denúncia, que foi recebida nesta sexta-feira (04) pelo Juízo da Vara da Auditoria da Justiça Militar, o Gaeco aponta dois fatos que caracterizam o crime de tortura. Os casos aconteceram em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, em outubro de 2022.

As torturas foram constatadas em laudos técnicos, sendo identificadas as práticas de estrangulamento e sufocamento, até o quase desmaio, com uso de objetos como saco plástico e a meia de uma das vítimas.

O crime de tortura é passível de pena de reclusão por até oito anos. Os policiais podem ainda perder o cargo público.

Você já viu essas??

Como consegue?? Incrível!! Criança de Curitiba deixa famoso apresentador sem palavras!! Homenagem a Santos Dumont Evento com presença da Esquadrilha da Fumaça é cancelado em Curitiba Você faz?? Um simples detalhe pode salvar a sua vida e a daqueles que você ama!!