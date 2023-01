A Polícia Militar do Paraná (PMPR), por meio da Diretoria de Inteligência, cumpre nesta quarta-feira (14) uma série de mandados de busca e apreensão e de prisão em cidades do litoral paranaense, com desdobramentos também no Rio de Janeiro.

A PMPR deflagrou no início da manhã a segunda fase da Operação Alcântara, que visa desarticular organizações criminosas envolvidas com o tráfico internacional de drogas e homicídios.

Estão sendo cumpridos 26 mandados de busca e apreensão e sete mandados de prisão em cidades do Paraná e também no Rio de Janeiro. Além disso, foram cumpridos mandados de sequestro de veículos e bloqueios de contas bancárias.

Escalada da violência

De acordo com as investigações policiais, as organizações criminosas são responsáveis pela escalada da violência na região, que resultaram em quase duas centenas de homicídios no município de Paranaguá nos últimos dois anos.

No braço carioca da operação, a Companhia de Comandos e Operações Especiais (COE) conta com o auxílio do Batalhão de Operações Especiais. A Operação Alcântara tem ainda o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná.

