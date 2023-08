Pedido de curitibanos para alimentação é quase unânime em consulta pública

Criado para listar o que os moradores de todas as regionais de Curitiba desejam como prioridade para o próximo ano, o programa de consulta pública Fala Curitiba divulgou os resultados da consulta pública de 2023. As prioridades apontadas pelas regionais neste ano podem entrar no planejamento da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2024.

No segmento de Segurança Alimentar e Nutricional, diversas regionais apontam o desejo de mais promoções de alimentos saudáveis nas unidades do Armazém da Família.

Também tem curitibano sugerindo preços promocionais em produtos de época de safra nos Sacolões e Armazéns.

Veja as sugestões das regionais para a categoria de alimentação:

Bairro Novo

Ampliar a oferta de produtos regionais e da agricultura familiar nos Armazéns da

Família.

Família. Estabelecer preços promocionais em determinados períodos, principalmente de safra, nos Sacolões da Família.

Promover cursos e capacitações sobre agricultura urbana na Fazenda Urbana.

Boa Vista

Ampliar ofertas de produtos regionais e da agricultura familiar no Armazém da Família

Estabelecer preços promocionais de produtos de época da safra nas feiras

Estabelecer preços promocionais em produtos de época de safra no sacolão

Ampliar oferta de cursos e capacitação em gastronomia social (mesa solidária, escola segurança alimentar)

Feira orgânica diurna no Pilarzinho

Boqueirão

Estabelecer preços promocionais de produtos de época da safra nos Armazéns da Família.

Ampliar a oferta de produtos regionais e da agricultura familiar nos Armazéns da Família.

Ampliar a oferta de cursos e capacitações em gastronomia social (temas voltados a segurança Alimentar e Nutricional).

Implantação de feira livre na praça dos Menonitas.

Cajuru

Ampliar a oferta de produtos regionais e da agricultura familiar nos Armazéns da Família.

Ampliar a oferta de produtos regionais e da agricultura familiar.

Estabelecer preços promocionais de produtos de época da safra nas feiras.

Estabelecer preços promocionais de produtos de época da safra.

Ampliar a oferta de produtos regionais e da agricultura familiar.

Estabelecer preços promocionais em produtos de época de safra nos Sacolões da Família.

CIC

Ampliar a oferta de produtos regionais e da agricultura familiar nos Armazéns da Família.

Sacolão da Família CIC/Sul.

Estabelecer preços promocionais de produtos de época da safra.

Cursos e capacitações agricultura urbana.

Matriz

Ampliar a oferta de produtos regionais e da agricultura familiar.

Ampliar a oferta de produtos regionais e da agricultura familiar nos Armazéns da Família.

Estabelecer preços promocionais em produtos de época de safra no sacolão da família.

Ampliar a oferta de cursos e capacitação em gastronomia social (temas ligados) à segurança alimentar (Escola Segurança alimentar – Mesa Solidária).

Pinheirinho

Estabelecer preços promocionais em produtos de época de safra.

Ampliar oferta de cursos e capacitação em gastronomia social, com temas ligados a segurança alimentar e nutricional.

Portão

Ampliar a oferta de produtos regionais e da agricultura familiar nos Armazéns da Família.

Ampliar os cursos e capacitações sobre agricultura urbana.

Estabelecer preços promocionais de produtos de época da safra nos Sacolões da Família.

Santa Felicidade

Estabelecer preços promocionais de produtos de época da safra.

Ampliar a oferta de produtos saudáveis nos Armazéns da Família.

Tatuquara

Ampliar a oferta de cursos e capacitações em gastronomia social (Temas Ligados a Segurança Alimentar e Nutricional).

Estabelecer preços promocionais em determinados períodos no Sacolão da Família.

Como Participar do Fala Curitiba

Até sexta-feira (04), os curitibanos de cada regional acima devem eleger dez ações ou serviços para a Prefeitura executar. A votação pode ser feita no site Fala Curitiba.

