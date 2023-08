Um casal suspeito de furtar celulares e carteiras de passageiros de ônibus em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), foi preso pela Polícia Civil (PC) na segunda-feira (31).

De acordo com a investigação, os suspeitos entravam no transporte coletivo e cometiam os furtos durante o trajeto do ônibus. Os principais alvos eram idosos. Pelo menos quatro pessoas foram vítimas do crime.

A PC localizou e foi até a casa dos suspeitos. Entretanto, na residência de um dos investigados, a polícia encontrou um local onde aconteciam rinhas de galo.

Além da prisão do casal, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em que foram encontrados celulares e objetos furtados. Também foram apreendidos medicamentos supostamente utilizados na rinha dos animais.

O delegado Thiago Lima, responsável pelo caso, afirma que as investigações continuam com o objetivo de identificar outros autores.

Denuncie crimes contra animais!

A população pode denunciar e passar informações que auxiliem a PC em investigações de crimes contra animais. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.

