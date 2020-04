As celebrações religiosas de Páscoa em Curitiba foram adaptadas para evitar a transmissão do novo coronavírus. Por isso, esse ano, o Santuário da Nossa Senhora do Guadalupe, no Centro, está oferecendo nesta manhã, até o meio-dia, a hóstia consagrada aos fiéis pelo sistema drive thru. O momento da Eucaristia foi adaptado para evitar a transmissão do novo coronavírus entre os fiéis.

A benção nesta manhã é feita pelo arcebispo de Curitiba, Dom José Antonio Peruzzo, e pelo padre Reginaldo Manzotti, pároco do Santuário de Guadalupe. Confira como foi o movimento de carros no santuário: