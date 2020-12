O drive-thru “Caminho de Luz” do Passeio Público estreia nesta quarta-feira (16), às 20h. Serão 11 dias de apresentações em quatro horários no período noturno e de maneira gratuita. A experiência é semelhante ao que está ocorrendo no parques Barigui e Náutico. Os interessados em participar precisam fazer o cadastro no site do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2020. Não haverá espetáculos nos dias 20, 24, 25 e 27 de dezembro.

O circuito tem aproximadamente 1,1 km de extensão com entrada e saída pela Rua Luiz Leão, ao lado da Casa do Estudante Universitário do Paraná (CEU). São oito estações, com atrações como Coreto Digital, Estação do Papai Noel, Fantasia de Natal, Alameda Iluminada, Estação dos Anjos, Presépio e árvore de Natal. Dentro do carro será possível curtir a Ilha dos Poetas, com sua ponte iluminada.

Os veículos terão que seguir a uma velocidade máxima de 10 km/h e áudio sintonizado por rádio (FM 88.1) ou baixado para o WhatsApp pelo QR Code impresso no folder da programação do espetáculo que será entregue na entrada da Rua Luiz Leão. Também haverá opção em libras ao baixar. A capacidade diária da atração será de 180 carros (45 automóveis por horário). Durante as apresentações, o Passeio Público irá fechar para o público a pé às 19h.

Cadastro e regras

Para evitar aglomeração, a família precisa escolher o dia e horário para acompanhar a apresentação no Passeio Público. Acesse o site “Caminho de Luz Passeio Público”. Para que a sua experiência venha a ser segura, a prefeitura faz algumas recomendações e regras. A capacidade por dia da atração é 180 carros.