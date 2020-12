Estreia nesta segunda-feira (14), às 20h30, o espetáculo Natal Mágico Condor, que terá dez apresentações em sistema drive-in (de carro), no novo estacionamento do espaço verde (futuro Museu de História Natural), com entrada pela Linha Verde, no Jardim Botânico, até o dia 22 de dezembro.

Para assistir ao auto de Natal, o público precisa se cadastrar na área “Natal Mágico Condor” no site de Natal de Curitiba 2020, informando nome completo, CPF e telefone. A confirmação será enviada por e-mail. Para assistir ao espetáculo é necessário levar esta confirmação, pois as equipes da organização do evento farão um check-in de conferência antes da entrada de cada veículo no estacionamento.

A capacidade do Natal Mágico Condor é de até 80 veículos por apresentação, com sessões às 20h30 nos dias 14, 15, 16, 17, 18, 21 e 22 de dezembro e três horários (15h, 18h e 20h30) no dia 19 de dezembro. A apresentação do dia 19, às 15h, será inclusiva, com tradução simultânea em libras e audiodescrição. Cada sessão tem duração de 40 minutos.

Dirigido por Maurício Vogue, o Natal Mágico Condor traz uma reflexão sobre o amor, a esperança e a empatia para toda a família. Com muita música e figurinos lúdicos, a apresentação dará vida a personagens do nascimento de Jesus e a figuras do Natal.

Protocolos de segurança

De acordo com a prefeitura de Curitiba, o Natal Mágico Condor foi concebido para seguir todos protocolos sanitários do município para evitar aglomerações e contágio de covid-19, com distanciamento social e controles de público e fluxo. Haverá marcações para estacionar os carros e placas com orientações e alertas sobre os cuidados.

Serviço

Data: estreia segunda-feira (14 de dezembro), com apresentações também nos dias 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 22 de dezembro;

Horário: 20h30 (dia 19, às 15h, 18h e 20h30);

A apresentação do dia 19, às 15h, será inclusiva, com tradução simultânea em libras e audiodescrição;

Inscrições na área do espetáculo pelo site de Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2020;

Local: Novo estacionamento do Jardim Botânico, entrada pela Av. Linha Verde, 8.470;

Valor: Gratuito