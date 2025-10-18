Paredão em Matinhos pode impactar shows do Verão Maior? Estado avalia

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nesta terça-feira (21/10), o Governo do Paraná deve anunciar a programação do Verão Maior 2025/2026. Com shows programados para serem realizados em Matinhos, os impactos da ressaca registrada no início do mês são avaliados pelo Estado.

Em 8 de outubro, a Praia Brava amanheceu visivelmente transformada. Ventos de até 60 km/h colaboraram para a formação de um paredão de areia de até dois metros de altura.

Assim que a maré baixou, a Prefeitura de Matinhos deu início ao trabalho de terraplanagem e manutenção de toda região. Até o momento, a situação ainda não foi completamente normalizada. Porém, segundo o governo, não há nenhuma mudança na programação devido ao ocorrido.

Orla foi revitalizada recentemente

A área afetada passou, recentemente, por um amplo processo de revitalização. Em 2022, o governo do Paraná concluiu a obra de alargamento da orla de Matinhos, uma das maiores intervenções costeiras do Sul do país. A faixa de areia foi ampliada em até 100 metros ao longo de 6,3 quilômetros de extensão, entre o Canal da Avenida Paraná e o Balneário Flórida.

Em nota, o Instituto Água e Terra (IAT) afirmou que o paredão registrado este mês trata-se de um fenômeno natural, de movimento da areia, que ocorre também em praias que não passaram pelo processo de engorda.

Anteriormente, o secretário municipal do Meio Ambiente, Sérgio Cioli, também afirmou que, antes mesmo da obra, a região entre o Sesc Caiobá e o Pico de Matinhos já havia registrado o mesmo fenômeno. Porém, conforme o secretário, em época de resseca, o mar avançava até o calçadão.

“Se não tivéssemos essa obra, em uma ocasião como essa, nós teríamos essa água batendo nas casas, residências, comércio, enfim. Aí seria uma coisa um pouco mais crítica”, alegou.

Segundo o IAT, embora a obra esteja concluída e entregue ao município, que passou a ser responsável pela manutenção do local, o instituto segue monitorando a região. Em nota, o órgão afirmou que, até o momento, não foi constatada nenhuma anormalidade.

