Paraná terá nova ponte estaiada; obra custará R$ 45 milhões

O Paraná terá a quarta ponte estaiada. Nesta sexta-feira (17/10), o Governo do Estado anunciou a construção da Ponte Estaiada da Coroa do Norte, em Toledo, na região oeste paranaense. Para a execução da obra serão destinados R$ 45 milhões.
A estrutura, que será erguida sobre o Rio Toledo, conectará as avenidas José João Muraro, próximo ao trevo com a Rua Cascavel, e Maripá, na região da Grande Pioneira. Com 230 metros lineares e 160 metros de estrutura estaiada, a ponte será sustentada por cabos de aço e terá faixas exclusivas para veículos, ciclistas, pedestres e cadeirantes, além de mirantes para contemplação da paisagem natural.
O início das obras está previsto para março de 2026, com licitação comandada pela prefeitura de Toledo. O projeto faz parte de um conjunto de intervenções que visa melhorar a infraestrutura da região oeste paranaense, como a reconstrução dos 40 km da rodovia Toledo-Assis Chateaubriand.
O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) já publicou o edital para a restauração e ampliação em concreto da PR-239 e da PR-317 entre Assis Chateaubriand e Toledo.
Pontes estaiadas no Paraná
As pontes estaiadas são estruturas que usam cabos tensionados ancorados em torres verticais para sustentar o tabuleiro, o que permite um design diferente da estrutura.
A nova ponte estaiada em Toledo será a quarta deste tipo no Paraná, juntando-se às já existentes em Curitiba, Foz do Iguaçu (Ponte da Integração Brasil-Paraguai) e Guaratuba. A expectativa é de que a nova construção reduza o tempo de trânsito na região.