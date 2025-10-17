Evento automotivo exibe supercarros e modelos esportivos neste sábado na RMC

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Neste sábado (18/10) acontece a 4ª edição do Super Carros Alphaville (SCA), encontro automotivo em Campo Magro, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), que reúne colecionadores, especialistas e apaixonados por motores. O evento celebra o design, a potência e a história dos veículos, com exibição de modelos superesportivos, clássicos e de luxo.

A Rapidus, empresa curitibana especializada em consultoria automotiva, RAIO-X pré-compra e escola de drift, estará no evento com cerca de 20 veículos para exposição. Os modelos representam diferentes fases e estilos da indústria automotiva, do clássico ao contemporâneo, em uma seleção que reflete a paixão pela mecânica e estética.

Os veículos expostos pela Rapidus contam com exemplares de alto desempenho como o Audi RS6, Porsches 911 e Macan. Também marcam presença o Chevelle, representante da era de ouro do automobilismo norte-americano, a F-100 1960 e o Humvee. Modelos como o Toyota GT86 e o Nissan 350Z reforçam o time de exposição.

Alguns destaques da BMW também estarão representados pelos modelos 120, 140i, 320i e M2 e M3 da BMW.

Escola de drift em Curitiba

Além da exposição de veículos, a Rapidus também apresentará ao público a escola de drift, iniciativa que une performance e educação no trânsito. O curso, conduzido por Leonardo Vilar, sócio da empresa e especialista em pilotagem, oferece treinamento prático em pista controlada, com foco em direção defensiva, controle de derrapagem e frenagem de emergência.

“O drift é uma ferramenta de aprendizado poderosa. Ele permite que o motorista entenda o comportamento do carro em situações extremas e aprenda a reagir com segurança, algo que nenhum simulador de autoescola é capaz de reproduzir”, explica Vilar.

De acordo com a empresa, o programa de formação tem o objetivo de preparar motoristas para reagir corretamente em situações de risco, como aquaplanagem ou perda de controle do veículo.

“Nosso foco é a educação. O treinamento mostra que direção defensiva não é apenas reduzir a velocidade, mas saber exatamente como agir quando tudo foge do previsto. O automobilismo é fascinante, mas a segurança precisa vir em primeiro lugar. Nossa missão é transformar o conhecimento técnico em consciência real de trânsito, e o drift é uma forma empolgante de ensinar isso”, pondera o empresário.

Fundada em Curitiba, a Rapidus oferece consultoria automotiva, vistoria técnica pré-compra, atuando desde a escolha do modelo ideal até a análise documental. O objetivo, segundo o empresário, é redefinir o padrão de segurança e confiança no setor.

Serviço

Evento: 4ª Edição do Super Carros Alphaville

Local: Hangar Racing Drift CM – Rodovia Gumercindo Boza, 19629 – Centro, Campo Magro (PR)

Data: 18 de outubro de 2025, a partir das 10h

Mais informações: www.goingressos.com.br/evento/4-edicao-do-super-carros-alphaville-em-curitiba