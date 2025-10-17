Bora ajudar?

Domingo tem Costela Fogo de Chão beneficente em Curitiba

Tribuna do Paraná
Por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 17/10/25 13h49
Costelada Fogo de Chão Renascer, neste domingo )19/10), em Curitiba. Foto: Divulgação

Neste domingo (19/10), em Curitiba, acontece a 3ª edição da Costelada Fogo de Chão da Renascer. O evento terá no comando da festa o mestre churrasqueiro Marcos Oliveira, além da presença confirmada do cuteleiro Miltão das Facas, e do cantor e sósia do Elvis Presley, Rogério Cordoni. A renda obtida com os convites será revertida em prol da Associação Beneficente Renascer.

O cardápio do evento terá, além da famosa costela fogo de chão – e a do chef Marcos Oliveira é uma das mais saborosas da cidade – costela suína com pururuca, filé de coxa de frango, arroz branco, mandioca cozida com bacon e provolone, legumes defumados, maionese e saladas. O valor do convite para o buffet livre custa R$ 79,90 para todos a partir de 13 anos. Crianças de 7 a 12 anos pagam R$ 40.

+ Leia mais: TAJ oferece imersão no mundo do whisky em experiência inédita

No local há estacionamento gratuito e também haverá espaço kids para a piazada. Os ingressos e mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (41) 99906-6533. Acesse o perfil da Renascer para saber mais! O evento começa as 11h30

