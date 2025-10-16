TAJ oferece imersão no mundo do whisky em experiência inédita

Quer ser expert em whisky sem precisar ficar constrangido por não conhecer os termos técnicos? O TAJ Curitiba, com mais de 20 anos de história na capital paranaense, acaba de lançar um projeto que vai deixar qualquer um se sentindo um verdadeiro conhecedor da bebida. È uma verdadeira jornada sensorial que promete democratizar o acesso ao destilado com uma das maiores cartas do Brasil – são 130 rótulos entre nacionais e internacionais.

E não precisa se preocupar se você não sabe a diferença entre um single malt e um blended. A equipe do TAJ criou uma metodologia autodidata que substitui a necessidade de sommeliers em cada mesa – afinal, estamos falando de um bar com mais de 250 lugares e movimento intenso diariamente.

Quem está por trás dessa ideia é Pablo Moya, apaixonado por bebidas e responsável por várias iniciativas criativas do TAJ ao longo dos anos. Ele mergulhou de cabeça no universo do whisky para criar uma experiência que educa sem intimidar, equilibrando sofisticação e simplicidade.

E o que você vai encontrar nessa experiência? Um flight (ou régua) com três whiskies de 25 ml cada, apresentados em ordem ideal para degustação, acompanhados de cards informativos.

Tem também QR Code para conteúdo extra e um kit sensorial completo que inclui água mineral com conta-gotas para liberar aromas, grãos de café para “limpar” o olfato entre as bebidas, lascas de maçã verde e biscoito neutro para neutralizar o paladar, e até uma lupa para leitura dos rótulos – pensada especialmente para a galera que já não enxerga tão bem de perto.

A seleção inclui rótulos americanos, blendeds, single malts, japoneses, brasileiros e irlandeses, tudo com curadoria especializada e possibilidade de atualizações constantes. E para os colecionadores, o acervo também terá edições raras e exclusivas disponíveis para compra direta no bar, através de uma loja própria.

“Queremos mostrar que whisky não é um universo restrito. Com as ferramentas certas, qualquer pessoa pode entender, experimentar e se apaixonar pela bebida”, afirma Pablo Moya, idealizador do projeto.

O consumo de whisky no Brasil cresceu nos últimos anos, colocando o país entre os principais mercados globais para a bebida. Segundo a Data Bridge Market Research, o mercado deve alcançar US$ 98,48 bilhões até 2031, crescendo a uma taxa anual de 5,56% entre 2024 e 2031.

Esse aumento reflete uma mudança nos hábitos dos brasileiros, cada vez mais interessados em bebidas premium e experiências sofisticadas. A recente Indicação Geográfica do whisky escocês no Brasil, ocorrida em junho de 2024, só reforça essa tendência ao garantir a autenticidade dos produtos.

De acordo com o Ministério de Negócios e Comércio do Reino Unido, essa medida pode movimentar aproximadamente R$ 180 milhões na economia brasileira nos próximos cinco anos.

Sobre o TAJ

Inspirado na cultura indo-asiática, o TAJ Curitiba é um dos bares mais premiados do Brasil, reconhecido por sua gastronomia contemporânea (de sushis a massas), carta de drinks autorais, vinhos e agora uma das maiores seleções de whisky do país. Com ambientação sofisticada e programação musical com DJs residentes, o bar une alta performance gastronômica, coquetelaria e lifestyle, tornando-se referência em experiências completas para o público premium.