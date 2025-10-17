Bons negócios

Feira Compre do Pequeno terá 20 expositores locais em shopping de Curitiba

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 17/10/25 14h29
Feira Compre do Pequeno chega ao Shopping Alto da XV neste sábado com mais de 20 expositores locais. Foto: Valdecir Galor/SECOM (arquivo)

A Feira Compre do Pequeno dos Bairros de Curitiba chega neste sábado (18/10) ao Shopping Alto da XV, das 10h às 17h. A iniciativa é da Prefeitura de Curitiba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, em parceria com o Sebrae/PR.

Nesta edição, mais de 20 expositores selecionados por edital público vão apresentar produtos criativos, feitos com cuidado e qualidade, representando a força dos pequenos negócios curitibanos. A ação faz parte do Mês do Empreendedor e tem como objetivo fortalecer a economia local, aproximando o público dos microempreendedores da cidade. 

+ Leia mais: Domingo tem Costela Fogo de Chão beneficente em Curitiba

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Paulo Martins, apoiar os pequenos negócios é essencial para o fortalecimento da economia curitibana. “A feira dá oportunidade de quem produz vender diretamente para o consumidor, valorizando o trabalho local e estimulando o crescimento dos empreendedores”, afirma. 

O que vai ser oferecido na feira

Quem visitar o evento vai encontrar uma ampla variedade de produtos artesanais e autorais. Na categoria artesanato e presentes personalizados, haverá toalhas de banho, rosto e lavabo com bordados exclusivos, além de opções para pets.

Panos de prato e de copa personalizados, necessaires, ecobags, bolsas, porta-joias e estojos criativos, como modelos inspirados em ônibus e turismo, também estarão disponíveis. O público encontrará ainda produtos em MDF, azulejos, canecas e garrafinhas personalizadas, perfeitos para presentear.

O setor de aromas e bem-estar promete encantar com uma linha própria de difusores de varetas, águas para tecidos e sachês perfumados. Também estarão à venda sabonetes artesanais, velas aromáticas, cosméticos veganos e cafés especiais, ideais para quem busca produtos sustentáveis e de qualidade.

+ Veja também: Cinco buffets para almoçar bem e barato por Curitiba

Na gastronomia artesanal, o visitante poderá se deliciar com doces finos, bolos em fatia, brownies, bolachas amanteigadas e o tradicional bolo venezuelano “3 leches”. Haverá ainda cake donuts, florais gourmet e bolachas decoradas, todos produzidos artesanalmente.

Outro destaque será o segmento de moda e inclusão, que apresenta roupas adaptáveis desenvolvidas para pessoas com restrição de mobilidade, como idosos, acamados e pacientes em recuperação pós-cirúrgica. As peças unem conforto e funcionalidade, com design pensado para facilitar o dia a dia.

A feira também traz opções diferenciadas, como acessórios para churrasco, incluindo grelhas e elevações, produzidos por empreendedores locais que unem criatividade e utilidade.

O superintendente do Alto da XV Mall, Marcello Almeida, destaca a importância da parceria. “Todos os dias assumimos o compromisso de valorizar e fomentar as pequenas empresas locais. A parceria entre o Alto da XV Mall, a Prefeitura e o Sebrae/PR é mais uma maneira de incentivar e aproximar a comunidade do Alto da XV de negócios curitibanos”, ressalta.

A Feira Compre do Pequeno dos Bairros de Curitiba será no sábado (18/10), das 10h às 17h, no Shopping Alto da XV (Rua Camões, 601- Alto da XV). A próxima edição da Feira Compre do Pequeno dos Bairros de Curitiba será no dia 1º de novembro, no bairro Neoville, na Rua Pedro Gusso, na CIC.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna