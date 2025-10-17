Feira Compre do Pequeno terá 20 expositores locais em shopping de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Feira Compre do Pequeno dos Bairros de Curitiba chega neste sábado (18/10) ao Shopping Alto da XV, das 10h às 17h. A iniciativa é da Prefeitura de Curitiba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, em parceria com o Sebrae/PR.

Nesta edição, mais de 20 expositores selecionados por edital público vão apresentar produtos criativos, feitos com cuidado e qualidade, representando a força dos pequenos negócios curitibanos. A ação faz parte do Mês do Empreendedor e tem como objetivo fortalecer a economia local, aproximando o público dos microempreendedores da cidade.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Paulo Martins, apoiar os pequenos negócios é essencial para o fortalecimento da economia curitibana. “A feira dá oportunidade de quem produz vender diretamente para o consumidor, valorizando o trabalho local e estimulando o crescimento dos empreendedores”, afirma.

O que vai ser oferecido na feira

Quem visitar o evento vai encontrar uma ampla variedade de produtos artesanais e autorais. Na categoria artesanato e presentes personalizados, haverá toalhas de banho, rosto e lavabo com bordados exclusivos, além de opções para pets.

Panos de prato e de copa personalizados, necessaires, ecobags, bolsas, porta-joias e estojos criativos, como modelos inspirados em ônibus e turismo, também estarão disponíveis. O público encontrará ainda produtos em MDF, azulejos, canecas e garrafinhas personalizadas, perfeitos para presentear.

O setor de aromas e bem-estar promete encantar com uma linha própria de difusores de varetas, águas para tecidos e sachês perfumados. Também estarão à venda sabonetes artesanais, velas aromáticas, cosméticos veganos e cafés especiais, ideais para quem busca produtos sustentáveis e de qualidade.

Na gastronomia artesanal, o visitante poderá se deliciar com doces finos, bolos em fatia, brownies, bolachas amanteigadas e o tradicional bolo venezuelano “3 leches”. Haverá ainda cake donuts, florais gourmet e bolachas decoradas, todos produzidos artesanalmente.

Outro destaque será o segmento de moda e inclusão, que apresenta roupas adaptáveis desenvolvidas para pessoas com restrição de mobilidade, como idosos, acamados e pacientes em recuperação pós-cirúrgica. As peças unem conforto e funcionalidade, com design pensado para facilitar o dia a dia.

A feira também traz opções diferenciadas, como acessórios para churrasco, incluindo grelhas e elevações, produzidos por empreendedores locais que unem criatividade e utilidade.

O superintendente do Alto da XV Mall, Marcello Almeida, destaca a importância da parceria. “Todos os dias assumimos o compromisso de valorizar e fomentar as pequenas empresas locais. A parceria entre o Alto da XV Mall, a Prefeitura e o Sebrae/PR é mais uma maneira de incentivar e aproximar a comunidade do Alto da XV de negócios curitibanos”, ressalta.

A Feira Compre do Pequeno dos Bairros de Curitiba será no sábado (18/10), das 10h às 17h, no Shopping Alto da XV (Rua Camões, 601- Alto da XV). A próxima edição da Feira Compre do Pequeno dos Bairros de Curitiba será no dia 1º de novembro, no bairro Neoville, na Rua Pedro Gusso, na CIC.