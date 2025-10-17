Câmara de Piraquara prorroga concurso com salários de até R$ 4,2 mil

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Quer uma vaga no serviço público com estabilidade e vale-alimentação de R$ 682? As inscrições para o concurso da Câmara Municipal de Piraquara, na região metropolitana de Curitiba, acabam de ganhar uma sobrevida. O prazo foi esticado até as 16h do dia 28 de outubro (terça-feira), dando mais tempo para quem ainda não garantiu sua chance.

O certame, organizado pelo Instituto Consulplan, está oferecendo vagas para diferentes níveis de escolaridade – do fundamental ao superior – com salários que podem chegar a R$ 4.209,73, além do vale-alimentação.

+ Leia mais Relator do julgamento de Sérgio Moro é eleito presidente do TRE-PR

Para participar, é super simples: basta acessar o site do Instituto Consulplan (www.institutoconsulplan.org.br) e preencher o formulário. Mas atenção ao prazo. Após as 16h do dia 28, o sistema de inscrições será encerrado, embora ainda seja possível reimprimir o boleto até as 20h do mesmo dia. O pagamento precisa ser feito impreterivelmente dentro desse prazo.

As taxas variam conforme o nível de escolaridade exigido pelo cargo: R$ 80 para nível fundamental, R$ 100 para médio e R$ 120 para superior.

Entre as vagas disponíveis estão oportunidades para Analista Parlamentar – Procurador Jurídico (para quem tem ensino superior), Técnico Parlamentar – Técnico de Suporte em Áudio e Vídeo e Técnico de Suporte em Informática (nível médio) e Auxiliar Parlamentar – Auxiliar Administrativo (fundamental).

A data das provas objetivas continua mantida para 23 de novembro, um domingo, na própria cidade de Piraquara. O edital também garante reserva de vagas para candidatos com deficiência e afrodescendentes, além de condições especiais para lactantes e pessoas com restrições de saúde.

Vale lembrar que a contratação será sob regime estatutário – ou seja, com a famosa estabilidade que todo mundo busca no serviço público, além de plano de carreira e outros benefícios previstos em lei.