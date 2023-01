A chuva deve voltar com leve intensidade em Curitiba nesta quarta-feira (28). Segundo o Simepar, a capital pode ter chuva a partir do meio dia e as temperaturas seguem levemente elevadas, com máxima de 25ºC e mínima de 16ºC. Há um grande alerta amarelo de chuvas intensas no Paraná, que engloba praticamente toda a parte central do estado. Veja a imagem no fim da matéria!

A previsão do tempo para Curitiba indica que esta quarta-feira deve ter 4,5 milímetros de chuva, que deve começar a partir do meio dia e seguir ao longo da tarde. Segundo a previsão do tempo, a chuva é apenas para esta quarta-feira mesmo. A partir de quinta o sol brilha firme e livre no céu da capital.

A razão para esta chuva intensa, segundo o Simepar, é o gradual avanço de um sistema frontal pelo Sul do Brasil. Por causa deste sistema, as chuvas as temperaturas se elevam um pouco mais lentamente. Contudo, a sensação de abafamento persiste.

“Raios também estão sendo registrados, associados às pancadas de chuva que seguem ocorrendo entre o centro-sul e sudoeste. No decorrer da madrugada, muitos eventos de chuva também foram registrados, inclusive com ocorrência de temporais localizados”, disse a meteorologista Lídia Mota.

Alerta de chuvas intensas!

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta amarelo de chuvas intensas para o Paraná. O alerta engloba praticamente toda a parte central do Paraná, entre Curitiba e o extremo oeste. Curitiba está fora deste alerta, mas Campo Largo, por exemplo, já está englobada. O que pode trazer resquícios para a região metropolitana e Curitiba.