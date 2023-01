O corpo de um banhista foi localizado no fim da tarde desta terça-feira (27), no Balneário Junára, em Matinhos. Um banhista informou ao guarda-vidas que havia visualizado um corpo no mar, próximo da arrebentação.

A equipe de guarda-vidas entrou no local indicado pelo banhista, encontrou e retirou o corpo de uma vítima do sexo masculino.

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná vinha realizando buscas na região desde segunda-feira (26), após o afogamento de um jovem de 21 anos, morador da cidade de Curitiba.

O corpo resgatado foi entregue a equipe da Polícia Militar do Paraná e será encaminhada pelo IML para realização dos procedimentos de identificação, constatação das possíveis causas da morte pela Polícia Científica e apuração se há correlação entre os casos.