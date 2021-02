Mais 18 pacientes com covid-19 vindos do Amazonas receberão atendimento médico no Paraná. Eles chegaram pelo Aeroporto Afonso Pela e foram encaminhados ao Hospital do Rocio, em Campo Largo, região metropolitana de Curitiba. Com estes novos pacientes, chegam a 31 pacientes do Amazonas em atendimento no Paraná.

Com idades entre 22 e 74 anos, os pacientes foram transferidos do Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto; dos Serviços de Pronto Atendimento (SPAs) Eliameme Rodrigues Mady, Zona Sul, Coroado, José Lins; além da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Campos Salles.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, eles serão internados em leitos de enfermaria e só serão deslocados para Unidades de Terapia Intensiva (UTI) em caso de piora.

O Governo do Paraná se colocou à disposição para prestar assistência em saúde aos pacientes do Amazonas, que passa por dificuldades no enfrentamento ao coronavírus, principalmente em relação a acesso a oxigênio, fundamental para tratamento nas UTIs. A estratégia é ajudar a suprir a demanda gerada com o aumento de hospitalizações na rede pública de saúde daquele estado.

Diversas Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) realizaram o transporte de pacientes até o Hospital do Rocio. Foram mobilizados vários profissionais da saúde, entre eles médicos, enfermeiros e técnicos para a recepção no Aeroporto Afonso Pena. O Governo do Estado recebeu apoio das prefeituras de Campo Largo, Fazenda Rio Grande e Pinhais.